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حزب روسيا الموحدة: إرسال مساعدات إنسانية 186 طنا لسكان دونباس والقرم

الأحد، 12 يونيو 2022 06:51 م
حزب روسيا الموحدة: إرسال مساعدات إنسانية 186 طنا لسكان دونباس والقرم اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن المكتب الإعلامى لحزب روسيا الموحدة أنه تم إرسال مساعدات إنسانية تزن 186 طنا لسكان دونباس وشبه جزيرة القرم من جمهورية داغستان الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المكتب الإعلامى لحزب روسيا الموحدة إنهعمل آخر لإرسال المساعدات إلى سكان دونباس وشبه جزيرة القرم بدأه رئيس المنطقة، سيرجى ميليكوف، وهذه المرة، تم جمع المساعدة من قبل السكان العاديين فى الجمهورية، متابعا: داغستان دائما فى المقدمة، وشعبنا دائمًا على استعداد لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها.

 

وشملت الحمولة التى تزن 186 طنا أغذية ماء ودقيق وسكر وحبوب وسلع أساسية ملابس ومنتجات صحية وأدوية.


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