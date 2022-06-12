تموين الإسكندرية: 1.5 مليون جنيه غرامات للمزارعين الذين لم يوردوا كميات القمح

تابعت مديرية التموين بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعمال لجان الحصر المشكلة من مديرية التموين ومديرية الزراعة.

ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية، حيث تم اليوم تحرير عدد 5 محاضر جنحة لمزارعين لم يوردوا الكميات المطلوبة من القمح طبقا للمساحات المنزرعة عن طريق أحد لجان الفحص من خلال عبد الله عثمان, أحمد هيبة ممثلين عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين

واسفرت أعمال لجان المعاينات لبعض المساحات المنزرعة قمح وأسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر جنحة جزئية ضد أصحاب حيازات قدرها 73 فدانا لم تقم بتوريد الكميات المطلوبة وقدرها 131 طنا و250 كجم وقدرت القيمة المالية للمخالفة بمليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسين جنيها طبقا للتوجيه الوزاري.

وتم التنبيه على المزارعين الذين لم يوردوا اقماح للجمعيات الزراعية وكذلك الذين لم يستكملوا توريد الكمية كاملة بضرورة التوريد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للتوجيهات والقرارات الوزارية.