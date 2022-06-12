اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير مبردات مياه للطلاب

الأحد، 12 يونيو 2022 03:28 م
بعد ارتفاع درجات الحرارة.. رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير مبردات مياه للطلاب الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات وتطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة للطلاب.

 

وتضمنت الجولة التفقدية، كليات الحقوق و الآداب والتربية  والتمريض، وأعطى رئيس الجامعة توجيهاته بتوفير التهوية ومبردات المياه للطلاب باللجان، نظرا لشدة حرارة الجو.

 
وأدى الامتحانات، طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق وعددهم 3957 طالب والفرقة الرابعة وعددهم  2315 والفرقة الثالثة بكلية التربية وعددهم 2286،  والفرقة الرابعة وعددهم 2226، والفرقة الثانية بكلية الآداب وعددهم 1799، والفرقة الرابعة وعددهم  2285.

 

702d526f-0eb3-44e6-90d6-9482dbebf34b
 
f15a154b-0941-4aed-a155-99adf6a0c82a

 

 


جنوب الوادي

امتحانات جنوب الوادي

يوسف غرباوي

محافظ قنا

اخبار محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة