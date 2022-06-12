بعد ارتفاع درجات الحرارة.. رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير مبردات مياه للطلاب

وتضمنت الجولة التفقدية، كليات الحقوق و الآداب والتربية والتمريض، وأعطى رئيس الجامعة توجيهاته بتوفير التهوية ومبردات المياه للطلاب باللجان، نظرا لشدة حرارة الجو.

وأدى الامتحانات، طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق وعددهم 3957 طالب والفرقة الرابعة وعددهم 2315 والفرقة الثالثة بكلية التربية وعددهم 2286، والفرقة الرابعة وعددهم 2226، والفرقة الثانية بكلية الآداب وعددهم 1799، والفرقة الرابعة وعددهم 2285.