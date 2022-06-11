اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 03:54 م
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بعد واقعة نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات.. رئيس جنوب الوادي: إحالة المتسبب للتحقيقات

السبت، 11 يونيو 2022 03:17 م
بعد واقعة نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات.. رئيس جنوب الوادي: إحالة المتسبب للتحقيقات صورة ارشيفية
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم التنبيه مسبقًا بعدم نشر أي أسماء أو معلومات عن الطلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع عميد المعهد الفني لحذف أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، جاء ذلك ردا على نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات، على فيسبوك.

وأوضح غرباوي، أن هذا الأمر لا يصح والموظف المسؤول أخطأ ويتحمل تداعيات خطأه وسوف يتم إحالة المتسبب في الواقعة للتحقيقات.

وكانت قد نشرت صفحة المعهد الفني الصحي التابع لجامعة جنوب الوادي بقنا، منشورا يتضمن أسماء 23 طالب وطالبة، لم يسددوا المصروفات الدراسية.

 

 

 


جنوب الوادي

المعهد الفني الصحي

واقعة نشر اسماء طلاب

يوسف غرباوي

اخبار قنا



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