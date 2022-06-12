اليوم السابع
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الكنيسة ترسم 3 كهنة بإيبارشية نقادة وقوص

الأحد، 12 يونيو 2022 04:28 م
الكنيسة ترسم 3 كهنة بإيبارشية نقادة وقوص الكنيسة ترسم 3 كهنة جدد بإيبارشية نقادة وقوص
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقادة ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، صباح أمس، القداس الإلهي في دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، وشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ورزقة الدير وعزبة توما، ورسم عقب صلاة الصلح 3 من الشمامسة في درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:
 
ـ الشماس نصري مرقس كاهنًا على كنيسة القديسة الشهيدة دميانة وخدمة التنمية بنقادة باسم القس ميخائيل.
ـ الشماس ريمون نبيل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس وخدمة الشباب بنقادة باسم القس مينا.
ـ الشماس يوحنا إميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس والتنمية بالمعرى بقوص باسم القس كاراس.
 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه نقاده

القديسه دميانه



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