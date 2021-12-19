الكنيسة الأرثوذكسية ترسم شمامسة وتدشن معمودية بكاتدرائية الشهيد إسطفانوس بقوص

كتب ــ محمد الأحمدى

صلى الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقاده، اليوم قداس عيد القديس الأنبا بيمن المعترف في كاتدرائية أول الشهداء إسطفانوس بقوص، وخلاله رسم 48 من الدارسين بمدرسة الشهيد إسطفانوس للشمامسة بمطرانية قوص، شمامسة، برتبة إبصالتس.

ودشن نيافته كذلك المعمودية الجديدة للكنيسة وبعض الأيقونات. شارك في الصلوات الآباء كهنة قوص.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني كان قد دشن مذابح الكاتدرائية ذاتها، وسيامة كهنة للخدمة بالإيبارشية، خلال زيارة قداسته الأولى للصعيد في يناير عام 2016.