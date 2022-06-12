الكشف على عيون 584 مواطنا بقرية العقال القبلي بالبداري ضمن مبادرة "عينيك فى عنينا"

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات ومبادرات لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحاً أنه تم تنفيذ قافلة طبية موسعة للكشف على العيون لأهالي قرية العقال قبلي والقرى المجاورة بمركز البداري ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" داخل العقال قبلي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم توقيع الكشف على 584 حالة وتشخيص الاحتياج لـ 145 عملية جراحة عيون مختلفة وصرف أدوية لعدد 342 مواطن وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية لعدد 195 مواطن على أن يتم تسليم النظارت الطبية واجراء العمليات الجراحية لتلك الحالات الأكثر احتياجاً خلال الأيام القادمة مقدماً الشكر والتقدير لجهود مؤسستي صناع الخير للتنمية وساويرس للتنمية في تنفيذ تلك الفعاليات ومساهمتهم في الكشف وعلاج مرضى العيون من الأسر غير القادرة والأكثر احتياجاً مطالباً بتنظيم وتنفيذ مزيد من المبادرات والحملات لتقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فيما أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية على إجراء كشف الرمد على أمراض العيون للأهالي بالمجان ودون أي مقابل في مناطق تجمعاتهم بالقرية وتوزيع الأدوية على من يثبت طبياً احتياجه لها وإجراء العمليات الجراحية للمرضى منهم بالمجان لخدمة أهالينا بتلك المنطقة مشيداً بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وفي مقدمتهم محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري مشيراً إلى استمرار تنفيذ مثل تلك الفعاليات لتقديم الخدمات المختلفة للأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين من المواطنين في تلك المناطق.