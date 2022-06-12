اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 02:05 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي.. صور جولة محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي مركز زفتى، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.
 
وفي بداية جولته تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز بلغت 100 % ويعد إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة من أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة، كونها ستساهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، حيث يشمل المجمع على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، مكتب شهر عقاري، مركز خدمات تموينية، مكتب خدمات بريدية، وحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي.
 
كما تفقد محافظ الغربية المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به أيضًا 100 %، حيث يتوفر فيه الإمكانيات التي تحتاجها منظومة التنمية الزراعية في القرية، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي.
 
وفي قطاع التربية والتعليم تفقد رحمي مدرستي الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة الثانوية، وكذلك مدرسة نهطاي الإعدادية الجديدة، حيث بلغت نسب نهو الأعمال بهم 100 %.
 
وفي قطاع الصحة تفقد المحافظ أعمال البناء بوحدة طب الأسرة والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها إلى 65 %، ذلك بالإضافة إلى متابعة موقع العمل بالمكان المخصص للمواقف والأسواق بالقرية، حيث بلغت نسب نهو الأعمال به 5 % بتكلفة مالية 7 مليون جنيه وذلك في سبيل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وساكنيها، هذا إلى جانب تفقد الأعمال الجارية بحديقة وكورنيش نهطاي .
 
واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة مياه نهطاي والتي تم رفع كفاءتها بنسبة 100 %،   وأعمال التوسع في محطة الصرف الصحي بهطاي والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 55 %.
 
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