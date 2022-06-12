"الشباب والرياضة" تنفذ فعاليات مشروع "ألف حلم وألف بنت" بقرى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت قرى شمال سيناء، انطلاق فعاليات، مشروع ألف حلم وألف بنت الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تشارك فتيات مركز شباب سالم الهرش بقرية 30 يونيه بإدارة شباب رمانة في مشروع الف حلم والف بنت تدريب الكابتن إسراء سالم ومساعد المدرب الكابتن محمد عبد العزيز .

وأضاف أنه تم إطلاق فعاليات معسكر الجوالة بمركز شباب بئر العبد، وتم من خلاله تنفيذ مشروع الخدمة العامة لفريق الجوالة والمرشدات بمركز شباب بئر العبد تمثلت فى أعمال نظافة وتسوية لمدخل المركز وأعمال الدهانات.

وتابع أنه تم إطلاق خدمة مجموعات تقوية للغتنا الجميلة بمركز شباب الشهداء وبدأت مجموعات التقوية في كافة المجالات لتعليم الطلائع قواعد اللغة العربية حيث تهتم مراكز الشباب بالنواحي التعليمية والتثقيفية جنبا إلي جنب النواحي الفنية والأنشطة الإبداعية جنبا إلى حنب مع النشاط الرياضي والثقافي .