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الداخلية تضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الأحد، 12 يونيو 2022 11:33 ص
الداخلية تضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه فى العقارات والسيارات أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للاستيراد والتصدير – ونجل الأخير، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح).

وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

غسل أموال

اخبار الحوادث

الداخليه



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