التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع شاب غرق بنهر النيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب غرقا بنهر النيل، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الشاب الضحية، وكشفت التحريات أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.