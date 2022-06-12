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الأمم المتحدة تدعو المسلحين بالكونغو الديمقراطية إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين

الأحد، 12 يونيو 2022 09:17 ص
الأمم المتحدة تدعو المسلحين بالكونغو الديمقراطية إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين قوات حفظ السلام - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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دعت الأمم المتحدة في بيانها إلى "وقف فوري" للهجمات التي تشنها جماعات مسلحة متعددة على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة "قلقة بشأن تدهور الوضع الأمني، وزيادة الهجمات ضد المدنيين لافتا الى إنه يجب إنهاء العنف، وحث المقاتلين المسلحين على بدء المشاركة "غير المشروطة" في برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إننا نعيد تأكيد التزامنا القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إننا نرحب بالجهود السياسية الوطنية والإقليمية الجارية لمرافقة نزع سلاح الجماعات المسلحة وندعمها، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل أيضا بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، لتعزيز التدابير غير العسكرية لنزع سلاح الجماعات المسلحة.

 

 


الأمم المتحدة

نزع السلاح

الكونغو الديمقراطية

ستيفان دوجاريك



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