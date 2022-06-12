اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 04:13 ص
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ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط والغاز لتصل إلى 99.5 مليون برميل يوميا

الأحد، 12 يونيو 2022 04:00 ص
ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط والغاز لتصل إلى 99.5 مليون برميل يوميا النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية، إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مارس 2022، بنحو 122 ألف برميل  يوميا، أي بنسبة 0.1 % مقارنة بمستويات الشـهر السابق، لتصل إلى حوالي 99.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية أبريل 2022.
 
 
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إلى ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.1 %، ليصل إلـى نـحـو 65.7 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2 % لتصل إلى نحو 33.8 مليون برميل يوميا.
 
 
وتابع التقرير، أنه فيمـا يخـص إمدادات مجموعة دول أوبـك مـن النفط الخام، فقد انخفضـت خـلال شـهر مـارس 2022 بنحـو 16 ألـف برميل يوميا، أي بنسبة 0.04 % مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.9 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضـاء فـي مجمو عـة اوبك + ، + بنسبة 0.6 % لتصـل إلـى نـحـو 15.7 مليـون برميل يوميا ، بينمـا ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضاء في مجموعة أوبك + ، بنسبة 0.3 % لتصل إلى نحو 24.2 مليون برميل يوميا.
 
 

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