أسعار النفط تسجل 121.88 دولار لبرنت و120.34 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 121.88دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 120.34 دولار للبرميل.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون عن سبل للحد مزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية، وذلك في محاولة لإيجاد توازن بين الجهود المبذولة الرامية إلى قطع عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، وفي الوقت ذاته حماية الاقتصاد العالمي من ركود محتمل.

ونقلت الصحيفة في تقرير أودرته في موقعها الإلكتروني الخميس عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تنخرط في محادثات "نشطة للغاية" مع الحلفاء الأوروبيين حول الجهود المبذولة لتشكيل تكتل احتكاري للمشترين فضلا عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي. إذ يكمن الهدف من هذه المحادثات في الإبقاء على النفط الروسي متاحا في الأسواق العالمية للمشترين مثل الهند والصين، وهو الأمر الذي ربما يساهم في استقرار الأسعار التي تتجه بالفعل إلى مستويات متضاعفة تقريبا مع إنشاء آلية يمكن أن تستخدمها الدول الغربية لتقييد الإيرادات الروسية من المبيعات.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق لشراء الهند ودول أخرى كميات إضافية من النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا :نحن قلقون بشأن زيادة كميات النفط الروسي، الذي تشتريه ليس فقط الهند، ولكن العديد من دول العالم

وقررت دول "أوبك+"، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022،وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.