اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

3 فيتامينات لتعزيز المناعة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائى

السبت، 11 يونيو 2022 08:00 م
3 فيتامينات لتعزيز المناعة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائى تقوية لتعزيز المناعة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخاذ خطوات لتعزيز المناعة هي إحدى الخطوات الأولية نحو تحسين الصحة الشاملة، وبصرف النظر عن كونها صحية، فأن نمط الحياة المنتظم وممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، هو روتين صحي يمكن أن تفعل المعجزات لجهاز المناعة لديك.

تقوية المناعة من خلال العناصر الغذائية
 

يمكن أن يستفيد جهازك المناعي بشكل كبير من هذه العناصر الغذائية الثلاثة وفقا لموقع " express" :

فيتامين هـ:
 

مضادات الأكسدة القوية التي تقي من الالتهابات موجودة في اللوز وبذور عباد الشمس والبندق والفول السوداني.

فيتامين د:
 

يخدم فيتامين د العديد من الوظائف الهامة في الجسم، ضوء الشمس هو أحد أكثر مصادره شيوعًا، بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (د) تشمل الحليب والسلمون والتونة والماكريل والأطعمة المدعمة مثل الحبوب.

الزنك:
 

على الرغم من كون الزنك معدنًا نادرًا في الجسم، إلا أنه ضروري للغاية لعمل الجسم بشكل فعال، يساعد الزنك أيضًا بشكل كبير في العديد من عمليات جهاز المناعة لدينا مثل القتل داخل الخلايا وإنتاج السيتوكين، يوجد الزنك بكثرة في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والدواجن والبقول.

 


تعزيز المناعة

اطعمة للمناعة

تقوية الجسم بالفيتامينات

فيتامين د

الزنك

تقوية المناعة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة