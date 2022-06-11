3 فيتامينات لتعزيز المناعة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

اتخاذ خطوات لتعزيز المناعة هي إحدى الخطوات الأولية نحو تحسين الصحة الشاملة، وبصرف النظر عن كونها صحية، فأن نمط الحياة المنتظم وممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، هو روتين صحي يمكن أن تفعل المعجزات لجهاز المناعة لديك.

تقوية المناعة من خلال العناصر الغذائية



يمكن أن يستفيد جهازك المناعي بشكل كبير من هذه العناصر الغذائية الثلاثة وفقا لموقع " express" :

فيتامين هـ:



مضادات الأكسدة القوية التي تقي من الالتهابات موجودة في اللوز وبذور عباد الشمس والبندق والفول السوداني.

فيتامين د:



يخدم فيتامين د العديد من الوظائف الهامة في الجسم، ضوء الشمس هو أحد أكثر مصادره شيوعًا، بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (د) تشمل الحليب والسلمون والتونة والماكريل والأطعمة المدعمة مثل الحبوب.

الزنك:



على الرغم من كون الزنك معدنًا نادرًا في الجسم، إلا أنه ضروري للغاية لعمل الجسم بشكل فعال، يساعد الزنك أيضًا بشكل كبير في العديد من عمليات جهاز المناعة لدينا مثل القتل داخل الخلايا وإنتاج السيتوكين، يوجد الزنك بكثرة في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والدواجن والبقول.