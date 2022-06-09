الزنك يعزز المناعة.. اعرف المقدار اللازم منه وكيف تحصل عليه من طعامك

كتبت إيناس البنا

تناول كمية صحية من الزنك في نظامك الغذائي يرتبط بتحسين جهاز المناعة والتئام الجروح بشكل أسرع.

ما مقدار الزنك الذي يجب أن تتناوله لمعرفة الفوائد؟



يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا، مما يعني أن أجسامنا لا تحتاج إلا إلى كمية صغيرة منه للحفاظ على صحة جيدة ، وفقًا لـ MedlinePlus . تحدد المعاهد الوطنية للصحة الجرعة الموصى به عند 8 ملليجرام (مجم) للنساء البالغات و 11 ملليجرام للرجال البالغين، بينما قد تكون هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط، لا تقلل من شأن قوة هذا المعدن العظيم.

أفضل مصادر للزنك



وفقا لموقع " Everydayhealth" إليك أطعمة يمكن أن تساعدك في الوصول إلى حصتك من الزنك كل يوم

1 المحار



يعتبر المحار مصدر ممتاز للمعادن خاصة لزنك، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ، حيث يحتوي على 7 سعرات حرارية فقط لكل محار ، ومليء بالفيتامينات والمعادن القيمة الأخرى ، بما في ذلك فيتامين ب 12 والسيلينيوم ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

2 اللحوم والدواجن



اختر اللحوم الخالية من الدهون مثل 90 % من اللحم البقري الخالي من الدهن ولحم الخنزير المتن وصدور الدجاج منزوعة العظم.

3 الخضار مثل الفطر واللفت



هل تعلم أن الخضراوات المغذية مثل الفطر والسبانخ والبروكلي واللفت والثوم تحتوي على الزنك، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الحيوية الأخرى؟ يحتوي كوب واحد من شرائح الفطر النيء على 0.36 مجم من الزنك،

بالإضافة إلى الزنك ، يقدم الكرنب الفيتامينات A و K و B6 و C ، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز.

4 البقوليات مصدر صديق للنباتيين للزنك



بينما يوجد الزنك بشكل شائع في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين لهم حظ أيضا ، فالبقوليات مثل الحمص والعدس والفول توفر الزنك أيضًا، أضف أطعمة مثل الحمص والفاصوليا السوداء إلى وجباتك للحصول على المزيد من الزنك والفوائد الصحية الأخرى.

5 المكسرات والبذور متعددة الاستخدامات



تعد المسرات مثل الكاجو أو البقان أو الفول السوداني، والبذور مثل بذور الشيا أو الكينو من أبزر مصاد الحصول على الزنك، فقط أضفهم إلى قائمة العشاء الخاصة بك