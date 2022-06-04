تعرف على أفضل وضع للنوم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم يشير إلى حالة يصطدم فيها الدم بوتيرة عالية جدًا بجدران الشرايين مما يؤدي إلى إتلافها على المدى الطويل إذا لم تتم إدارتها أو التحكم فيها في الوقت المناسب.

ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يتم تجاهله لأنه يأتي بدون أي أعراض بارزة ويزيد بصمت من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو تلف العين والأعصاب.

في حين أن السمنة المبكرة والخيارات الغذائية غير الصحية كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، يقول الخبراء وفقا لموقع " healthline"، فأن الحرمان من النوم يمكن أن يساهم أيضا في نفس رفع ضغط الدم.

هل يمكن أن يساهم النوم في ارتفاع ضغط الدم؟



ينصح البالغون بالنوم من 6 إلى 8 ساعات على الأقل، ويقول الخبراء أنه من أجل الحصول على نفس الشيء، يجب على الشخص أن يتجنب تناول الكحوليات أو الكافيين خلال ساعات النوم، والتدريبات المسائية، ووقت التعرض للشاشات، والحصول على قيلولة أثناء النهار، والنوم الهادئ لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

ما هو أفضل وضع للنوم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم؟



وفقًا للخبراء، يعد النوم على الجانب أحد أفضل الطرق للسيطرة على ضغط الدم - خاصة في مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد ذلك في تخفيف الضغط المفرط على الأوعية الدموية مما يساعد على الدورة الدموية بسلاسة دون مقاومة، هو الأكثر فعالية للنساء الحوامل.

النوم وتوقف التنفس المرحلي وهو اضطراب نوم شائع يبدأ فيه التنفس فجأة ويتوقف أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، في هذه الحالة، لا يوجد موقف يمكن أن يساعد في كبح ارتفاع ضغط الدم؛ ومع ذلك، فإن النوم على البطن يمكن أن يساعد في الغفوة بشكل أفضل.

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة بالنوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، هذا، في المقام الأول، يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، قلل من تناول الصوديوم والملح جنبًا إلى جنب مع الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والسكريات وتأكد من ممارسة التمارين الرياضية الكافية لتفادي ارتفاع ضغط الدم.