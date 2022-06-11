نقل رئيس باكستان الأسبق للمستشفى.. وأسرته: يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها الشفاء

كتب محمد تهامى زكى

كشفت أسرة الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف، تدهور حالته الصحية، وأنه تم نقله منذ نحو 3 أسابيع، إلى إحدى المستشفيات للعلاج من مضاعفات مرض "الداء النشوانى" الذى يعانى منه، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها التعافى بعد تعطل بعض أجزاء من الجسم عن العمل، مطالبين بالصلاة والدعاء من أجله.

وقالت أسرة مشرف، فى بيان نشرته عبر حسابه على "تويتر"، جاء نصه: "رسالة من العائلة.. إنه ليس على جهاز التنفس الصناعى.. دخل المستشفى منذ 3 أسابيع بسبب مضاعفات مرضه (الداء النشواني)".

وأضافت الأسرة: "يمر بمرحلة صعبة حيث يتعذر التعافى وتعطل الأعضاء، نصلى من أجل الراحة فى حياته اليومية".



بيان أسرة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

يشار إلى أن مشرف استقال من منصبه فى أغسطس 2008 بعد أن واجه إجراءات عزل من جانب الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش فترة وجيزة فى المنفى، ثم عاد إلى باكستان عام 2013 فى محاولة للتنافس فى الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة فيها ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده، وفى 2016 رُفِع حظر السفر عنه وتوجّه إلى دبى لتلقّى العلاج طبّي، وظل هناك منذ هذه المدة.

وفى عام 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى، بعدما قام بتعليق دستور البلاد فى عام 2007.