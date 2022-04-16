وأصبح منصب رئيس البرلمان شاغرًا بعد أن قدم أسد قيصر استقالته تماشيًا مع قرار حزبه "حركة الإنصاف"، قبل دقائق من التصويت على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء آنذاك عمران خان.



وبعد أدائه القسم، ألقى أشرف كلمة موجزة شكر فيها قادة حزبه على اعتباره جديراً بالمنصب، كما شكر رئيس الوزراء شهباز شريف وأعضاء المجلس.



وقال إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان المجلس "غير مكتمل" لأن المعارضة لم يكن يُسمع لها، مضيفًا "أعتبر أن من واجبي عدم قمع صوت المعارضة"، مؤكدًا أنه ينبغي سماعه واحترامه.



يذكر أن رجا برويز أشرف شغل منصب رئيس وزراء باكستان في الفترة من 22 يونيو 2012 حتى 16 مارس 2013.