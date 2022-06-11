مقتل 2 فى الهند خلال مظاهرات رافضة للتصريحات المسيئة للرسول الكريم

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام هندية، إن شخصين اثنين قتلوا في مظاهرات شهدتها عدة ولايات هندية، احتجاجا على التصريحات المسيئة التي أدلى بها مسئول في الحزب الحاكم، في حق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، أن الشرطة الهندية اعتقلت المئات من المشاركين في المظاهرات التي بدأت منذ أمس الجمعة، وانتشرت في عدة ولايات هندية أهمها مدينة رانتشي التابعة لولاية جهارخاند.

وجاءت المظاهرات على خلفية تصريحات مسيئة من قبل المتحدثة باسم الحزب القومي الحاكم في الهند بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفاز.

وقام متحدث آخر بإهانة النبي كذلك على موقع تويتر، ما أثار قدرا كبيرا من الغضب في العديد من البلدان الإسلامية، استدعت بعض هذه الدول دبلوماسيين هنود وطالبت باعتذار علني.

خرج عشرات آلاف المسلمين إلى الشوارع في بنجلاديش وباكستان للاحتجاج على تصريحات مهينة من قبل اثنين من المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدت عواصم الدول المذكورة والعديد من المدن الأخرى مظاهرات بالقرب من المساجد في كثير من الأحيان.