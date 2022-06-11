اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 2 فى الهند خلال مظاهرات رافضة للتصريحات المسيئة للرسول الكريم

السبت، 11 يونيو 2022 10:40 ص
مقتل 2 فى الهند خلال مظاهرات رافضة للتصريحات المسيئة للرسول الكريم الشرطة الهندية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام هندية، إن شخصين اثنين قتلوا في مظاهرات شهدتها عدة ولايات هندية، احتجاجا على التصريحات المسيئة التي أدلى بها مسئول في الحزب الحاكم، في حق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، أن الشرطة الهندية اعتقلت المئات من المشاركين في المظاهرات التي بدأت منذ أمس الجمعة، وانتشرت في عدة ولايات هندية أهمها مدينة رانتشي التابعة لولاية جهارخاند.

وجاءت المظاهرات على خلفية تصريحات مسيئة من قبل المتحدثة باسم الحزب القومي الحاكم في الهند بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفاز.

وقام متحدث آخر بإهانة النبي كذلك على موقع تويتر، ما أثار قدرا كبيرا من الغضب في العديد من البلدان الإسلامية، استدعت بعض هذه الدول دبلوماسيين هنود وطالبت باعتذار علني.

خرج عشرات آلاف المسلمين إلى الشوارع في بنجلاديش وباكستان للاحتجاج على تصريحات مهينة من قبل اثنين من المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدت عواصم الدول المذكورة والعديد من المدن الأخرى مظاهرات بالقرب من المساجد في كثير من الأحيان.

 

 


احتجاجات الهند

اخبار الهند

التصريحات المسيئة للرسوم

النبي محمد

الهند



الموضوعات المتعلقة

مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء سقوط سيارة بقناة مياه في الهند

السبت، 11 يونيو 2022 10:05 ص

ما هو منخفض الهند الموسمى وكيف يؤثر على مصر؟.. مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد يرد

السبت، 11 يونيو 2022 02:00 ص

الهند تعلن تسجيل 7584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:29 ص

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل.. الأرصاد: منخفض الهند الموسمى السبب.. السبت ذروة الموجة والقاهرة تصل لـ 40 درجة والحرارة تتجاوز 44 جنوبا.. و6 نصائح من الأرصاد للمواطنين

الخميس، 09 يونيو 2022 05:30 م

مفتي الهند: التطرف انتهاك للقيم الاجتماعية والسياسية السائدة فى المجتمع

الخميس، 09 يونيو 2022 12:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة