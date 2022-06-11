معهد الإرشاد الزراعى ينتهى من تنفيذ برنامج "تخطيط وإدارة المدارس الحقلية"

وفى سياق متصل، نفذ المعمل المركزى لبحوث الحشائش بالتعاون مع قطاع الإنتاج، التابعين لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان: الحشائش ومكافحتها فى المحاصيل الصيفية المختلفة، وذلك بقاعة التدريب بقطاع الإنتاج، خلال الفترة من 5- 9 يونيو.
وقال الدكتور عبده اسماعيل مدير المعمل، إن تلك الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، لرفع كفاءة العاملين بأجهزة الوزارة المختلفة وصقل مهاراتهم.
وافتتح فعاليات الدورة الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج والدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، حيث يشارك فيها حوالى 20 متدرب من المهندسين الزراعيين العاملين بقطاع الانتاج.
وقال إسماعيل، إن الدورة استهدفت تعريف المهندسين الزراعيين بقطاع الإنتاج بالحشائش و خسائرها وكيفية التعرف عليها وكيفية مكافحتها فى المحاصيل المختلفة، حيث اشتملت على عدد من الموضوعات أهمها الخسائر التى تسببها الحشائش للانتاج الزراعى وتقسيماتها المختلفة والحشائش المتطفلة وكيفية مكافحتها فى مختلف المحاصيل وآلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند الرش والتوصيات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف.
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