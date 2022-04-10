تعرف على أنشطة المدارس الحقلية خلال مارس.. تنفيذ 169 مدرسة فى 18 محافظة

كتبت ـ أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا جديدا يبرز أنشطة المدارس الحقلية، التي تنفذها الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية خلال شهر مارس.

ووفقا للإنفوجراف تم خلال شهر مارس تنفيذ 169 مدرسة في 18 محافظة، هي: "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف،الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادى الجديد".

كما شارك في تنفيذ هذه المدارس حوالي 650 خبيرا وباحثا من مركز البحوث الزراعية، ومهندس زراعي، شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس.

وجاءت أنشطة المدارس كالتالي:

36 مدرسة لمحصول القمح ودودة الحشد الخريفية

8 مدارس لمحصول الفول البلدى

7 مدارس لمحصول البصل

9 مدارس لمحصول البطاطس

4 مدارس لمحصول الطماطم

8 مدارس لمحصول بنجر السكر

7 مدارس لمحصول قصب السكر

13 مدرسة لمحصول الخيار

5 مدارس لمحصول الفراولة

14 مدرسة لمحصول نخيل البلح

2 مدرسة لمحصول البازلاء

27 مدرسة لمحصول القطن

4 مدارس لمحصول الفاصولياء

9 مدارس للإنتاج الحيوانى والداجني

7 مدارس للإستزراع السمكي

4 مدارس لمطبقى المبيدات

3 مدارس لتدوير المخلفات الزراعية

2 مدرسة للتسميد الحيوى