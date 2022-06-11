مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى التأمين الصحى بوصول" محمد ع ي" 58 عاما جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أثناء قيامه بأعمال المحارة بعقار بالمجاورة 81 بالعاشر من رمضان،اختل توازنه وسقط من على السقالة بالطابق السادس،وتوفى متأثرا بإصابته

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن.