اليوم السابع
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مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

السبت، 11 يونيو 2022 03:22 م
مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى نجار مسلح بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم السبت، حيث اختل توازنه أثناء العمل وسقط من على السقالة من الطابق السادس، بالمجاورة 81 بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى التأمين الصحى  بوصول"  محمد  ع ي" 58 عاما جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتبين أثناء قيامه بأعمال المحارة بعقار بالمجاورة 81 بالعاشر من رمضان،اختل توازنه وسقط من على السقالة بالطابق السادس،وتوفى متأثرا بإصابته
 
 وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن.
 
 
 
 

 


الشرقية

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سقوط نجار مسلح

اخبار مصر



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