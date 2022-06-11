مشروبات مهمة احرص على تناولها فى موجة الحر الشديد.. هاترطب جسمك وتمنع الجفاف

كتبت نهير عبد النبى

مع ارتفاع درجة الحرارة العالية ينصح دائمًا بتجنب الخروج في وقت الذروة إلا في الضرورة مع ارتداء ملابس قطنية والإكثار من شرب المياه طوال اليوم، كما ينصح بتناول العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تعزز صحة الجسم وترطبه وتحميه من الجفاف .

وحسب ما ذكره موقع apollopharmacy فأن أبرز هذه العصائر هي

- عصير الليمون

ربما يكون ماء الليمون أو عصير الليمون، هو المشروب الأكثر شعبية الذي يتم تناوله خلال موسم الصيف، ويعتبر المشروب مصدرًا غنيًا بفيتامينC ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل مرض القلب والسكري والسمنة والسرطان، و يعتبر عصير الليمون أيضًا مصدرًا ممتازًا لمركبات الفلافونويد التي تساعد في تقليل التهاب الجسم وتقليل مخاطر الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل واضطرابات المناعة الذاتية، ويمكن أن يساعد السيترات الموجود في الليمون في منع تكوين حصوات الكلى، وتظهر الأبحاث المحدودة أن تناول عصير الليمون بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، والصحة العقلية، وصحة الجهاز الهضمي، وتحسين الأداء الرياضي.

عصير قصب السكر

عصير قصب السكر هو مشروب محلى طبيعيًا يحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والريبوفلافين والثيامين (فيتامين ب 1)، وفقًا للأبحاث، يمتلك عصير قصب السكر خصائص مدرة للبول يمكن أن تساعد في تحسين أداء الكلى يمكن أن يقلل تناول عصير قصب السكر المملوء بالزنجبيل من حدوث غثيان الصباح عند النساء الحوامل.

عصير جوز الهند

ماء جوز الهند من أفضل المشروبات للتغلب على حرارة الصيف، و غالبًا ما يطلق على هذا المشروب اسم "مشروب رياضي طبيعي" لأنه يمكن أن يساعد في استعادة مستويات الماء في الجسم، ماء جوز الهند هو مصدر قوة للبوتاسيوم ، وهو معدن يساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم ويعزز صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، و هذا المشروب مفيد أيضًا لصحة الكلى لأنه يمنع تكوين حصوات الكلى عن طريق زيادة إزالة البوتاسيوم والكلوريد والسيترات (المركبات التي تتحد معًا لتكوين حصوات صغيرة) عن طريق البول.

عصير البطيخ

عصير البطيخ مشروب طبيعي منعش يساعد على تروي العطش خلال حرارة الصيف إنه مصدر ممتاز للليكوبين، وهو مركب طبيعي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تحافظ على صحة القلب وتقلل من مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهي مشكلة شائعة في العين لدى كبار السن عصير البطيخ غني بالسيترولين ، والذي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أداء التمرين، و يحتوي المشروب أيضًا على فيتامين أ وفيتامين ج ، اللذين قد يدعمان صحة الجلد عن طريق حماية خلايا الجلد وإصلاحها.