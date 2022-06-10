فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.. احمى نفسك من الجفاف وتناول هذه الفواكه

فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تتعرضت لها البلاد، تزداد فرص الإصابة بالجفاف بسبب كثرة إفراز العرق، نتيجة لرطوبة الطقس، والتعرض لأشعة الشمس الشديدة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "Everydayhealth" أبرز وأهم الفواكه التى تساهم فى ترطيب الجسم، وتساهم بشكل كبير فى تقليل فرص التعرض للإصابة بالجفاف، ومنها:

- الفراولة:

تحتوى على نسبة عالية من الماء، وأيضا الألياف المفيدة والمهمة للجسم، وفيتامين سى، ومضادات الأكسدة، لذا فبتناولك لها خلال ارتفاع درجات الحرارة، فأنت تحمى جسمك من الإصابة بالجفاف، لأنها تساهم فى ترطيبه، وتحافظ على صحة المعدة والأمعاء.

- البطيخ:

يعد من الفواكه المميزة التى تساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم، وتقل من للإصابة بالجفاف، بسبب أنه يحتوى على الألياف، والماء والبوتاسيوم.

- الخوخ:

يحتوى على نسبة عالية من الماء، وفيتامين أ وسى، لذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم، والحد من التعرض للجفاف.

- الأناناس:

يحتوى على نسبة عالية من الماء، والألياف، فتناوله يحميك من الإصابة بالجفاف وأيضا يعمل على ترطيب الجسم، ويحسن حركة الأمعاء، لذا فتناوله يعد مرطب طبيعى فى الصيف.