اليوم السابع
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محافظ قنا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بسحب عمال النظافة خلال فترة الظهيرة

السبت، 11 يونيو 2022 04:43 م
محافظ قنا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بسحب عمال النظافة خلال فترة الظهيرة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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كلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية علي مستوى المحافظة، بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعرب رؤساء الوحدات المحلية، عن خالص شكرهم لمحافظ قنا على توجيهاته بسحب عمال النظافة من الشوارع فى الفترة من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى انتهاء انكسار الموجه شديدة الحرارة، على أن يتم تعويض ساعات العمل ليلا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وناشدت محافظة قنا، المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.


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ارتفاع حرارة الجو

الأرصاد الجوية

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