محافظ الوادي الجديد يبحث تقنين زراعات محصول الأرز حفاظا على المخزون الجوفى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، بشأن تقنين زراعات محصول الأرز، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على حظر زراعات الأرز التى تعتمد على الرى بالغمر، وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية حفاظًا على المخزون الجوفى وحق الأجيال القادمة منه، مشددًا على تشكيل لجان متابعة بكافة المراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أى زراعات مخالفة والتعامل معها فى المهد.

وفى سياقٍ متصل، وجه الزملوط بضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التى تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التى تم حفرها بدون تصريح مالم يتم الزراعة عليها.