وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني أولينا كوندراتيوك - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنها "أكدت للجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن البرلمان الأوكراني سيسهم في نجاح عمل البعثة.. لقد ناقشنا عمل اللجنة في أوكرانيا التي أنشئت لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الأخرى ذات الصلة للحرب الروسية".



وأضافت أن المهمة الرئيسية هي تحديد المشتبه بهم وجمع الأدلة وإعداد المواد حتى لا يفلت أحد من العقاب.



وذكرت أن البرلمان الأوكراني يولي أهمية كبيرة لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا وأن البرلمان جاهز للترويج لأنشطته بشكل كامل.



وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى جريمة العدوان، فإن روسيا ترتكب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا- على حد وصفها.