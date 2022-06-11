لاعبة المشروع القومى لرفع الأثقال بالقليوبية تشارك فى بطولة العالم بالمكسيك

القليوبية إبراهيم سالم

تشارك اللاعبة بسملة خالد لاعبة المشروع القومى بالقليوبية لرفع الأثقال، ببطولة العالم تحت 17 سنة للعام 2022، بالمكسيك، والجدير بالذكر بأن قائمة المنتخب ضمت كلا من "أحمد حمدى ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم كل الدعم للرياضة، وهو العامل المحفز الأكبر للجميع لتحقيق التطور والتقدم والعديد من الإنجازات للرياضة المصرية، موضحة أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يعد نواة للمنتخبات من خلال مجموعة من المعايير لانتقاء الموهوبين فى مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة، وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات فى مراحل المشروع المتمثلة فى مرحلتى "الناشئين الواعدين، وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة بمحافظة القليوبية لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى "رفع الأثقال والمصارعة"، وجار فتح مركز لكرة السلة.

يأتى المشروع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، وكابتن محمد عبدالعزيز المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي.



التدريب على رفع الأثقال



الرفيق المشارك بالبطولة



جانب من الاستعدادات



جانب من التدريبات