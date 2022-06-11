عيد مرسال رئيسا لنقابة العاملين بالزراعة والرى والصيد بالتزكية 22/26

أوضحت قوائم المرشحين بالانتخابات العمالية لمجلس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، للدورة النقابية 2022/2026، فوز المهندس عيد مرسال بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، بالتزكية، وذلك بعد عدم ترشح أحد على المقعد نفسه حتى غلق باب الترشح فى الخامسة من مساء اليوم السبت.

كما أوضحت قوائم المرشحين، فوز كامل أعضاء مجلس النقابة العامة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي؛ بالتزكية أيضا للدورة النقابية 2022/2026، والبالغ عددهم 16 عضوا، ممثلين لكافة قطاعات أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس عيد مرسال، الفائز بمقعد رئيس النقابة العامة بالزراعة والرى والصيد، لـ "اليوم السابع"، أن قراره للترشح، جاء لرغبته فى استكمال الخطوات التى بدأها بشأن تحسين أوضاع العاملين بكل قطاعات النقابة، والمطالبة بإعادة النظر فى قانون التأمينات، وإعادة نسبة الـ50% لتمثيل الفلاحين فى البرلمان، فضلا عن العمل على تحسين رواتب العاملين بالزراعة، واستكمال إجراءات ضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صياد على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وتحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وكانت قد أغلقت وزارة القوى العاملة، باب تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، الخامسة من مساء اليوم السبت، وشملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربى، النقل الجوى، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون على أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت فى الطعون على أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجارى، على أن تجرة الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجارى، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.