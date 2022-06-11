رئيس جامعة القناة يتابع الامتحانات ويطمئن على توفير سبل الراحة للطلاب.. صور

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني داخل اللجان المختلفة بكليات الجامعة اليوم السبت، وتابع رئيس الجامعة توفير سبل الراحة والتهوية المناسبة داخل اللجان فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على ضرورة أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة وتوفير كافة وسائل الراحة من مرواح و مبردات المياه.

كما وجه الأطقم الطبية الموجودة في الكليات المختلفة بسرعة الاستجابة فى حالة وجود أى حالة مرضية، كما شدد على مسؤلي الأمن ببوابات الجامعة سرعة الانتهاء من الإجراءات تخفيفا على الطلاب.

وأمر الدكتور ناصر مندور بتوفير طفطف الجامعة لنقل الطلاب من البوابة إلى الكليات المختلفة وإعادتهم مرة أخرى بعد أداء الامتحان إلى البوابات مرة أخرى

هذا وقد بدأ رئيس الجامعة جولته التفقدية بزيارة إلى كلية التجارة ورافقه خلالها الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد أبو العلا المنسق الأكاديمي للبرامج الجديدة بالكلية .

وتفقد رئيس الجامعة كلية طب الأسنان التى كان يؤدى طلاب الفرقة الأولى بها الامتحان فى مادة التشريح وعدهم 198 طالب وطالبة بينما كان يؤدى طلاب الفرقة الثالثة الاختبارات الإلكترونية فى مادة استعاضة صناعية وعددهم 104 طالب وطالبة و كان برفقته الدكتورة مروة شراع وكيل الكلية والدكتورة غادة حداد مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

انتقل بعدها رئيس الجامعة إلى كلية السياحة والفنادق وتفقد اللجان بها والتى كان يؤدى بها طلاب الفرقة الأولى الامتحان فى مواد التخصص لكل شعبة و عددهم 178 طالب وطالبة داخل 6 لجان مختلفة.

كما اختتم الدكتور ناصر مندور جولته بتفقد لجان الامتحانات داخل كلية الألسن والتى كان يؤدى خلالها طلاب الفرقة الأولى وعددهم 450 طالب وطالبةالامتحان فى مادة اللغة الثانية داخل 18 لجنة امتحانية ورفق رئيس الجامعة خلالها الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن و الدكتور طارق الملا والدكتور وليد شعبان وكيلا الكلية.

وفى نهاية الجولة أثنى رئيس الجامعة على الهدوء والالتزام والانضباط الذى تشهده اللجان خاصة الالتزام بالاجراءات الاحترازية بين الطلاب أثناء فترة الامتحانات حرصا على سلامة الجميع.