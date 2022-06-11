اليوم السابع
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درجات أم تقديرات.. كيف يتم إعلان نتيجة الثانوى العام؟ التعليم تجيب

السبت، 11 يونيو 2022 11:48 ص
درجات أم تقديرات.. كيف يتم إعلان نتيجة الثانوى العام؟ التعليم تجيب وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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مع بدء إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام، تساءل كثير من الطلاب حول شكل إعلان النتيجة هل ستعلن فى شكل درجات أم تقديرات، حيث أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلة: يتم إعلانها وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة، على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف.
 
وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.
 
وأضافت أن الطالب الذى تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية، سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022



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