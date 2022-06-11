اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 08:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية × 13 معلومة

السبت، 11 يونيو 2022 07:00 ص
خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية × 13 معلومة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، نقدم فى التقرير التالى، خطوات تأجيل امتحان الدور الأول للدور الثانى بالدرجة الفعلية.
 
ـ إذا تعرض الطالب لعذر مرضى منعه من أداء امتحان الدور الأول يؤجل اختباره للدور الثانى.
 
ـ يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.
 
ـ يتم تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.
 
ـ تقدم المستندات للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور.
 
ـ  يكون التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.
 
ـ المستندات المطلوبة عبارة عن: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.
 
ـ المادة التى يرغب فى تأجيلها واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة، موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية علي تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروف الطالب المرضية.
 
ـ صورة من رقم الجلوس و بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مخترم بختم رئيس اللجنة.
 
ـ في حالـة حدوث عذر مرضـي مـفاجئ للطالب أثناء تأديـة الامتحـان مـمـا يـحـول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب علي رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائـرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلـى أقـرب مستشـفـي حكـومي لتقريـر حـالـة الطالب المرضية .
 
ـ علي ولي الأمر تقديم المستندات إلي الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات تقرير مـن طبيب ورئيس اللجنـة بحالة الطالب المرضية بالإضافة إلي إفادة معتمدة مـن لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر إثبات حالة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء أداء الامتحان.
 
ـ نبهت الوزارة على الإدارات التعليميـة التابعـة بـأن أخـر مـوعـد لتلقي هـذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
 
ـ طالبت الوزارة من المديريات التعليمية ، بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا لتأجيـل أداء الامتحـان للـدور التاني موضحا" المـادة المراد أداء الامتحـان فيـا بالـدور الثاني بالدرجات الفعلية وسبب التأجيـل وذلـك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب وذلـك حتـى يتسنى لنـا اتخاذ اللازم حيــــال الطالـب فـي تأجيل الامتحـان للـدور الثـاني بالـدرجات.

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحل فى البابل شيت

تأجيل امتحان الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

المدارس تتسلم نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية

الخميس، 09 يونيو 2022 09:44 ص

التعليم: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" وأسئلتها اختيار من متعدد ولا تتضمن جزئيات مقالية.. تصحيح البابل شيت إلكترونيا دون تدخل عنصر بشرى.. والوزارة: الأسئلة مؤمنة وستكون اختبارات بلا تسريبات

الخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص

"التعليم" ترسل اليوم نتائج امتحانات الثانوى العام الإلكترونية للمدارس

الخميس، 09 يونيو 2022 04:30 ص

التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج وفق نواتج تعلم محددة

الخميس، 09 يونيو 2022 12:07 ص

التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب "عذر"

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:49 م

المراجعة النهائية للثانوية العامة.. ملخص شامل للغة الألمانية فى دقائق.. شرح وافٍ للمنهج وأبرز الأسئلة ونماذج الامتحانات وطرق الإجابة النموذجية.. تمكن من المادة واضمن التفوق وأعلى الدرجات فى دقائق.. فيديو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة