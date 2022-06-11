حياة كريمة.. تنفيذ مشروعات رفع كفاءة 3 طرق رئيسية بـ35 مليون جنيه فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك نجاحات وإنجازات متتالية تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، داخل القرى المدرجة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام.

وتابع اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، بأننا نعمل على قدم وساق، وتواصل الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة الليل بالنهار لتجسيد هذه الملحمة الوطنية والإنسانية التى تشهدها مختلف القرى فى الجمهورية الجديدة، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم، ولا سيما الأسر الأكثر احتياجاً، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة لتحويل واقع الحياة إلى الأفضل بمشروعات ذات جودة عالية.

وقدم محافظ أسوان، شكره للعاملين بمختلف قطاعات العمل على ما يبذلونه من جهود متميزة بهذه المشروعات لسرعة نهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وبالتالي تحقيق عوائدها الإيجابية على المواطنين وجنى ثمارها على الوجه الأكمل.

وأشار اللواء عطية إلى أنه من قطاعات العمل التى يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ما تقوم به الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وخاصة مشروعات إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق توشكى / وادى النقرى بطول 50 كم وبنسبة تنفيذ 23.5 % ، وطريق المنار / وادى خريت بطول 15 كم، وبنسبة تنفيذ 17.5 % ، وكذا طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم بنسبة تنفيذ 63 % ، وبقيمة تقديرية للمشروعات ألـ 35.7 مليون جنيه.

وأوضح، بأن ذلك يتكامل مع إستكمال الأعمال بباقى قطاعات العمل العام بما يساهم في إحداث نقلة وطفرة تنموية وحضارية غير مسبوقة لأهالى ومواطنى أسوان داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.



جانب من اعمال حياة كريمة باسوان (2)



جانب من اعمال حياة كريمة باسوان (3)



جانب من اعمال حياة كريمة باسوان (4)



جانب من اعمال حياة كريمة باسوان (5)



جانب من اعمال حياة كريمة باسوان (6)