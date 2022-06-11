حياة كريمة.. القوافل العلاجية تبدأ اليوم في الكشف الطبي على أهالي قرية الحمروين بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجري اليوم السبت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف الطبي علي مواطني قرية الحمروين شمال مدينة القصير بعد الانتهاء من الكشف علي اهالي المدينة بوحدة المستعمرة لمدة يومين امس واول امس .

ومن المقرر ان تستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبى على مواطنى قرية الحمروين اليوم وغدا، تتجه بعد ذلك الي مدينة سفاجا

وكانت بدأت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الأربعاء الماضى من قرية مرسى حميرة وأدلديب بالشلاتين لمدة يومين، وانطلقت يومى الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبى على مواطنى حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومى 5 و6 يونيو الجارى.

واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير بعد مدينة الشلاتين وحلايب ومرسي علم، حيث بدأت عملها بمنطقة المستعمرة أول أمس واستمرت حتى امس وتنطلق اليوم السبت والأحد بقرية الحمروين بالقصير ومنها إلى مدينة سفاجا يومى 13 و14 يونيو.

وتنتهى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبى وصرف العلاج لأهالى الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومى 15 و16 يونيو الجارى.