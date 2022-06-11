جامعة الوادي الجديد تدشن برنامجا تدريبيا عن نظم المعلومات الجغرافية.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت جامعة الوادي الجديد، عن تدشين برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، اليوم السبت، والذي يستمر خلال الفترة من 11 : 15 يونيو 2022 بحضور الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالوادي الجديد ،و الدكتور أشرف نور مدير المشروع .

ويأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الجامعة و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ، بهدف تقديم التدريب الفني والوظيفي لموظفي أصحاب المصلحة من الجهات المختلفة في مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وشمل البرنامج التدريب علي برامج "GIS" وطرق تقدير المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة وكذلك معرفة التوزيع الجغرافي للمحاصيل، متمثلاً في مجموعة محاضرات نظرية وتطبيقية، بمشاركة ممثلي كلية الزراعة، مديرية الزراعة بالخارجة، الإدارة المركزية للمياه الجوفية، ديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة الخارجة.



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (1)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (2)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (3)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (4)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (5)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (6)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (7)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (8)



برنامج تدريبي عن نظم المعلومات الجغرافية بالوادي الجديد والاستشعار عن بعد (9)