تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 609 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 569.1 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.1%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 446.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 279.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 273.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 238.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 231 مليون جنيه بنسبة 4.9%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 228.5 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 225.8 مليون جنيه، 222.9 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 10235.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1857.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6% ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 12606.80 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 8.85% ليغلق عند مستوى 3983.89 نقطة.