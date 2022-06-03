تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 32.1%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 21.8%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 926.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 692.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 518.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 417.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 384 مليون جنيه بنسبة 3.6%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 350 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 289.3 مليون جنيه، 242.5 مليون جنيه، بنسبة 2.7%، 2.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10007.51 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1735.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2608.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.34% ليغلق عند مستوى 12308.05 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3660.11 نقطة.