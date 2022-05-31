تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر مايو

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر مايو الماضى، بقيمة تداول بلغت 5.04 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.3%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.14 مليار جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، 926.3 مليون جنيه، بنسبة 3.6%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 10150.05 نقطة، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.91% ليغلق عند مستوى 1744.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.04% ليغلق عند مستوى 2621.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.15% ليغلق عند مستوى 12430.77 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.60% ليغلق عند مستوى 3675.23 نقطة.