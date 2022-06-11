انطلاق امتحانات نهاية العام بكليات جامعة العريش بأجواء تتخللها موسيقى هادئة

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت اليوم فى كليات جامعة العريش امتحانات نهاية العام .وتفقد الدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في يومها الأول قبل دخول الطلاب للاطمئنان على تحقيق التباعد الآمن بين الطلاب إضافة إلى التهوية والإضاءة اللازمة، كما أشرف على عملية التعقيم مشيرا إلى جاهزية الكلية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسة.

وأكد سلامة، وجود شاشة عرض بمدخل الكلية تصاحبها الموسيقى الهادئة التي تملأ جنابات الكلية لتوفير المناخ النفسي وكسر هيبة الامتحانات لدى الطلاب، وبعد أن استقر الطلاب في أماكنهم داخل اللجان قام بالمرور عليهم للتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات مشيرا إلى توافر الكمامات داخل الكلية، ووجه الطلاب بالتزام كل طالب بأدواته وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من اللجان، كما وجههم إلى ضرورة الإبلاغ حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية مؤكدا على وجود وحدة طبية داخل الكلية، وتضم كلية الآداب 20 لجنة امتحانية إضافة إلى لجنة خاصة لأصحاب الهمم.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إنه تم التوجيه بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والتزام كافة الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي الجامعة.

وتابع أنه تم التنبيه على كافة الكليات بإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.









بدا الامتحانات بجامعة العريش (2)



بدا الامتحانات بجامعة العريش (3)