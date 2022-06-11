اليوم السابع
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اليوم السابع.. الرئيس السيسى: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن

السبت، 11 يونيو 2022 07:00 م
اليوم السابع.. الرئيس السيسى: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن فى قصر الاتحادية"، ويؤكد: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن.. الرئيس: استجبنا للأشقاء بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء.. واليمن بوابة كبرى من بوابات العروبة.. العليمى: نتضامن مع مصر فى حقوقها المائية.. والرئيس السيسى أكد لى أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

 

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالدقهلية.. ويؤكد: الدولة ماضية فى تنفيذ تطوير الريف رغم التحديات.

 

ـ الأحزاب تتقدم برؤيتها ومقترحاتها.. 96% من المواطنين والسياسيين مؤيدون للحوار الوطنى.

 

ـ تسليم خطابات ندب رؤساء اللجان واملراقبني بامتحانات الثانوية العامة اليوم.

 

ـ  فتح أسواق جديدة والتركيز على الصادرات.. مصر تحقق إنجازا اقتصاديا على مستوى الصادرات.

 

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السيسى

الرئيس السيسي

اليمن

الثانوية العامة

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