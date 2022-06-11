السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب 4 مناطق بينها المدينة المنورة

كتب محمد جمال

نبهَ المركز الوطنى للأرصاد السعودية اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً فى مدى الرؤية على الخرخير، كما تؤثر تلك الحالة على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر – وفق توقعات المركز - حتى الساعة السادسة مساءً.

وتوقع المركز تكون رياحًا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وبين مركز الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وخيبر، بدأت الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية ورياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وذلك حتى الساعة الثامنة مساء، وتؤثر تلك الحالة في المنطقة على محافظات ومراكز، المجاردة، والنماص، وبارق وتنومة ومحايل، وفق تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، عبر تويتر.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة سحبًا رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية يؤثر على الطائف وميسان والشفا والهدا، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.