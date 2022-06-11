الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (71) متهم، وبحوزتهم (35 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 59 قطعة سلاح أبيض، وضبط (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4182) حكم قضائى متنوع، وضبط (343) قضايا متنوعة، وضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (12) متهم إرتكبوا (3) حوادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (394) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الإسكندرية - الغربية - الدقهلية – المنيا – السويس – القليوبية – كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – الفيوم – البحيرة – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (203 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (746) قطعة سلاح نارى أبرزها (72 بندقية آلية – 40 مسدس – 86 بندقية غير مششخنة – 548 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 87 خزينة)، وضبط (1127) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (22) متهم إعترفوا بإرتكاب (61) حادث سرقة متنوع، وضبط (35) قضية أحداث، وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (122) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (463935) حكم قضائى ، بينها (1658) حكم جناية ، و(167524) حكم حبس، و(228809) حكم غرامة، و (65944) مخالفة.

شنت مباحث التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (32) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (527 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 71145 جنيه)، وضبط (14) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (389576 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (11166) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1834٫001) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (254) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (559٫309 طن- 135766عبوة غذائية – 886065 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (40) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (4٫278 طن)، وضبط (4223) مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (15٫17 طن – 510 قطعة، وضبط (16) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (82٫148 طن – 4000 لتر)، وضبط (2510) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (141٫536 طن – 1550عبوة – 11507قطعة- 150 متر )، وضبط (211) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (2532 عبوة)، وضبط (3) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت (44 طن وضبط (119) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (128٫063 طن – 385576 لتر – 79535 قطعة – 2641 متر) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (67) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (50متهم) ، (10 مركبات) .. بمضبوطات بلغت (562 طن ، و403 كيلو جرام).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (79789) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (80,022,345) مليون جنيه.

ونجحت أجهزة الامن في ضبط (1633) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,003,415,103) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4,895,414) مليون جنيه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 57 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العام بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (101,737,727 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط 50 قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (25,391,610 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 24,151,117 جنيه)، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (49,542,727 مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 2 تشكيل عصابى، ضم 5 متهمين، إرتكبوا 3 وقائع، وضبط1370 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (277) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (151) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (أجهزة هارديسك – أجهزة ريسيفر - وحدة معالجة مركزية) ، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب روائية وأدبية ، وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (372) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1214) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(268) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(173) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(52) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (607) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1161) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو ، وزنت (5075,922 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (140,386 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت (225 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (130٫40 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (35,997 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (15,566 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (8,649 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (200 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (75 جرام)، و كمية من مخدر (إم دى إم أيه) وزنت (30 جرام) و ( 70,629 ألف قرص ترامادول مخدر) و (9266قرص مؤثر مخدر) و (170 قرص كبتاجون مخدر)، وإبادة مساحة (65فدان و13 قيراط و10سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر، وضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (12) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (4) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (194,000,000مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالى (15) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن ، 40 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (304977) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (63684 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2265 موقف عشوائى).

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (530 سيارة – 47دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (12692) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (145) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (456) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (449) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين صلاحيتهم، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4402) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (211) سائق منهم، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (2044) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (2551) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (4202) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (5382) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (130) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (505) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1269) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1772) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (17) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (50) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (367) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.