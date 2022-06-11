اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 09:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تعلن عن منح جامعية للطلاب ذوى الإعاقة

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 ص
"التضامن" تعلن عن منح جامعية للطلاب ذوى الإعاقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، ويستطيع أن الطالب أن يتقدم للبرنامج، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، وأن آخر موعد للتقديم 24 يونيو 2022.

وتعمل عمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات، وتم إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى، كذلك عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفى.


التضامن

منح جامعية لطلاب ذوى الإعاقة

منح التضامن لطلاب ذوى الإعاقة

اليوم السابع بلس

الجامعات

طلاب الجامعات

منح لطلاب الجامعات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة