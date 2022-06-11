التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى حادث تروسيكل بالعسيرات جنوب سوهاج

استقبل مستشفى العسيرات المركزى عاملا يبلغ من العمر 24 سنة جثة هامدة، إثر وقوع حادث سير له أثناء استقلاله تروسيكل بناحية قرية أولاد بهيج دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة شاب في حادث على الطريق وتم نقله للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز، بوصول "عبد الناصر ح س م" 24 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات جثة هامدة.

وبالانتقال وسؤال عمه "ثابت س م م" 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة نجل شقيقه المذكور دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بناحية أولاد بهيج دائرة المركز اختل مقود الدراجة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

تــم التحفــظ علـــى التروسيكـــل وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف داخلي"، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.