الأمير أندرو يبدو حزينًا أثناء ركوبه حصانًا فى وندسور.. صور

كتب: إيهاب محمد

التقطت صور للأمير أندرو وهو يمتطى حصانًا فى قلعة وندسور، اليوم، وسط مشاكله المالية المستمرة - بعد أن وصفته الصحافة الانجليزية بأنه "أحمق مطلق" بعد تجميد بيع الشاليه السويسرى الخاص به الذي تبلغ قيمته 18 مليون جنيه إسترلينى، بعد ظهور المزيد من المدينين له، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل".



التقرير على ديلى ميل

بدا أن دوق يورك، صاحب الـ 60 عامًا، يتجاهل مخاوفه حيث ارتدى معطفًا أزرق وخوذة واختار ركوب حصان صيفي دافئ، كذلك ظهر محبطًا فوق حصانه.



الأمير أندرو يمتطى حصانا



الأمير أندرو

يأتي ذلك قبل أيام من أول ظهور علني له منذ حفل تأبين والده الأمير فيليب، ومن المتوقع أن يحضر الملك قداسًا للاحتفال بيوم جارتر في قلعة وندسور يوم الاثنين مع أعضاء آخرين من العائلة الملكية.

تنحى الأمير اندرو عن الحياة العامة بعد الضجة التى أثيرت حول صداقته مع الملياردير جيفري إبستين، ودفع الملايين لتسوية قضية اعتداء جنسى مدنى على امرأة ادعى أنه لم يقابلها قط.

تم طرد أندرو من الملكية العاملة ولم يعد يستخدم أسلوب صاحب السمو الملكى بعد أن اتهمته فيرجينيا جوفرى، التى تم الاتجار بها من قبل إبستين، بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت فى السابعة عشرة من عمرها، وقد نفى الدوق هذه المزاعم.