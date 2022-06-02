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BBC: إصابة الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث بعدوى فيروس كورونا

الخميس، 02 يونيو 2022 05:33 م
BBC: إصابة الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث بعدوى فيروس كورونا الأمير أندرو
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شبكة بي بي سي البريطانية، إن الأمير أندرو لن يحضر احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بسبب إصابته بفيروس كورونا.

من جانبها شكرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاما في مستهل فعاليات تستمر 4 أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت يوم الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما، والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال باليوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

ونقلت رويترز عن البيان "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية، ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".

وأعلنت الملكة سابقًا أن الأعضاء العاملين فقط هم من سيشاركون هذا العام، ويستثني هذا الأمير هاري وميجان ماركل، اللذين يسافران إلى المملكة المتحدة من منزلهما في كاليفورنيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد التراجع عن أدوارهما الملكية في عام 2020 ، وكذلك نجل الملكة الأمير أندرو، الذي لم يعد ملكًا عاملاً بعد تورطه فى قضية فى محكمة أمريكية لعلاقته بالملياردير الأمريكي المدان جيفري إبستين.


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