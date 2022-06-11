اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات

السبت، 11 يونيو 2022 11:34 ص
الأرصاد تناشد المواطنين بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة والعاجلة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تصل ذروتها اليوم السبت على كافة الأنحاء بالجمهورية. 
 
وينشر "اليوم السابع" أهم نصائح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الساعات المقبلة، كما يلى : 
 
1 - الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه.
2 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .
3 - ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس . 
4 - ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون  .
5 - عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال أو زجاجات كحل  داخل السيارات .
 
ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 43  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الساعات المقبلة والحرارة بالقاهرة 43 درجة فى الظل

السبت، 11 يونيو 2022 10:36 ص

الأرصاد: درجة الحرارة الآن 37 على القاهرة وتتجاوز الـ40 درجة الساعات المقبلة

السبت، 11 يونيو 2022 10:29 ص

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 45

السبت، 11 يونيو 2022 08:00 ص

ما هو منخفض الهند الموسمى وكيف يؤثر على مصر؟.. مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد يرد

السبت، 11 يونيو 2022 02:00 ص

كيف تحمى نفسك من موجات الحرارة الشديدة؟.. الأرصاد تجيب

السبت، 11 يونيو 2022 01:00 ص

حالة الطقس اليوم السبت 11/6/2022 فى مصر

السبت، 11 يونيو 2022 12:00 ص

درجات الحرارة اليوم السبت 11/6/2022 فى مصر

السبت، 11 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة