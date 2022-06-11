الأرصاد تناشد المواطنين بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة والعاجلة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تصل ذروتها اليوم السبت على كافة الأنحاء بالجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" أهم نصائح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الساعات المقبلة، كما يلى :

1 - الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه.

2 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .

3 - ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس .

4 - ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون .

5 - عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات .

ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.