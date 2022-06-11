اليوم السابع
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استمرار تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى بكليات جامعة حلوان

السبت، 11 يونيو 2022 06:00 ص
استمرار تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى بكليات جامعة حلوان جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم السبت، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 
كان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أكد أن هناك جولات ومتابعات يومية لسير عملية الامتحانات بسلامة ويسر وفي ظل إجراءات احترازية، مؤكداً أن اختيار اللجان جاء بناء على التهوية الجيدة والتباعد مع توفير الخدمات الطبية اللازمة.
 
وقال الدكتور حسام رفاعي، أن الامتحانات تتم باستخدام أحدث النظم التي تساهم في قياس قدرات ومستوى الطلاب دون تعقيد، مؤكداً أن الاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب هو أولى أولوياتنا ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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