أعراض الإرهاق العقلى وأهمية فترات الراحة لتقليل التوتر

5 أعراض للإرهاق العقلى
1. التعب
يمكنك أن تشعر بالتعب الجسدى عندما تكون متوترًا، ويمكن أن تنخفض مستويات الطاقة وأحيانًا قد تواجه صعوبة في القيام بالأشياء الروتينية.
2. صعوبات النوميلاحظ الأرق بشكل شائع عند الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، صعوبة النوم أو الاستيقاظ المبكر قد يكون متبوعًا بعدم القدرة على النوم مرة أخرى
من ناحية أخرى يعتبر فرط النوم والشعور بالنعاس أثناء النهار من علامات التوتر.
3. الشعور بالقلق
قد يتم تحفيز جهازك العصبي السمبثاوي (وضع القتال) بسبب التعب العقلي أو الإرهاق، نتيجة لذلك يمكن للشخص أن يشعر بالقلق أو الخفقان أو حتى الشعور بالذعر ترتبط هذه الأعراض والمؤشرات أيضًا بالاكتئاب، وكنتيجة للسيناريو بأكمله فإن الثقة المنخفضة شائعة.
4. صعوبة السيطرة على العواطف
قد يكون الشعور بالغضب أو الإحباط الذي يتم التعبير عنه بشكل متكرر مؤشرًا على التوتر.
قد يُظهر الأشخاص الذين يتعاملون مع الإرهاق العقلي سلوكًا غير صبور ونوبات نوبات عدوانية في كثير من الأحيان. بسبب التحمل المنخفض للإحباط، قد يصبح التدخين أكثر انتشارًا.
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